Почти 200 миллионов сэкономила Кировская область на дорожных торгах

400 километров дорог указаны в планах ремонтов-2023. Фото: киров.рф

В 2023 году в Кировской области должны отремонтировать 400 километров дорог. Немалая часть участков уже в работе у подрядчиков.

По нацпроекту уже сэкономили 6,7 миллиона рублей, по ремонту мостов и дорог - еще 155 миллионов рублей, по «Дорожному миллиарду» - свыше 29 миллионов рублей. В сумме на торгах удалось сэкономить более 190 миллионов рублей. Этих денег хватит на приведение в порядок еще 3 километров трасс сверх плана.

Ранее была отремонтирована дорога, ведущая из Кировской области в Марий Эл. Работы здесь прошли впервые за 15 лет.

А в Кирове продолжают приводить в порядок грунтовки: отработали уже половину объектов.