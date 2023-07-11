Ветер повалил несколько десятков деревьев в Кирове

Стволы поломали скамейки и другие деревья, перегородили тротуары, стянули провода. Фото: t.me/green_vyatka

В Кирове продолжают устранять последствия ливней с грозами. Речь не только о прочистке ливневок.

Так, сильный ветер повалил несколько десятков деревьев. Их стволы поломали скамейки и другие деревья, перегородили тротуары, стянули провода.

Фотографиями последствий разгула стихии делятся в отделе зеленого строительства УДПИ города Кирова. Специалисты этого отдела как раз занимаются уборкой упавших деревьев. Точную дату окончания уборки пока не называют.

- В течение нескольких дней работы будут завершены, а пока просим прощения у горожан и гостей города за доставленные неудобства, - пишут представители УДПИ.