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НовостиПроисшествия11 июля 2023 9:47

Ветер повалил несколько десятков деревьев в Кирове

Упавшие стволы убирают до сих пор
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Стволы поломали скамейки и другие деревья, перегородили тротуары, стянули провода. Фото: t.me/green_vyatka

Стволы поломали скамейки и другие деревья, перегородили тротуары, стянули провода. Фото: t.me/green_vyatka

В Кирове продолжают устранять последствия ливней с грозами. Речь не только о прочистке ливневок.

Так, сильный ветер повалил несколько десятков деревьев. Их стволы поломали скамейки и другие деревья, перегородили тротуары, стянули провода.

Фотографиями последствий разгула стихии делятся в отделе зеленого строительства УДПИ города Кирова. Специалисты этого отдела как раз занимаются уборкой упавших деревьев. Точную дату окончания уборки пока не называют.

- В течение нескольких дней работы будут завершены, а пока просим прощения у горожан и гостей города за доставленные неудобства, - пишут представители УДПИ.