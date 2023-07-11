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НовостиНедвижимость11 июля 2023 9:40

Разгул стихии: 11 тысяч человек сидели без света после ливней и гроз

68 поселений Кировской области остались без света из-за разгула стихии
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
11 бригад продолжают устранять последствия непогоды. Фото: kirovreg.ru

11 бригад продолжают устранять последствия непогоды. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают устранять последствия непогоды.

В понедельник, 10 июля, в 14 районах и округах были проблемы с энергоснабжением. Как минимум 68 населенных пунктов остались без света. По сообщению губернатора Соколова, в этих поселениях живут 10 800 человек.

- Всю ночь бригады энергетиков устраняли последствия. Сейчас без электричества остаются 1 989 человек в Котельничском, Яранском, Свечинском, Шабалинском, Даровском районах. Работы по восстановлению ведут 11 бригад энергетиков, - написал глава региона в соцсетях.

По прогнозу синоптиков, погода в Кирове и районах на этой неделе не будет по-летнему теплой и сухой.