Кировчанин напился и до смерти избил отца

Уголовное дело передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове завершено расследование дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По версии следствия, в ночь на 11 февраля в квартире в Нововятске выпивали 32-летний мужчина и его 61-летний отец. В какой-то момент они поссорились. Мужчина подошел к отцу, сидевшему на диване, и несколько раз ударил в голову и по телу.

Потерпевшего госпитализировали. Несмотря на помощь врачей, он скончался.

Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее психически неуравновешенного мужчину отправили на принудительное лечение за убийство пожилой матери.