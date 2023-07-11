Без триместров: кировское минобразования опубликовало новый календарный учебный график

Все городские школы готовят к единым срокам основных каникул
Фото: Олег ЗОЛОТО
Школы в Кирове не будут работать по триместрам. Сообщение об этом появилось в рубрике вопросов и ответов на сайте городской администрации.
Учебный процесс в 2023-2024 годах организуют по рекомендациям министерства образования Кировской области. Календарный учебный график составлен в двух вариантах. И в том, и в другом триместров нет.
В графиках прописаны учеба по четвертям и единые сроки основных каникул. Это, по мнению чиновников, позволит всем школам активно участвовать в конкурсах и других мероприятиях от муниципального до всероссийского уровня.