Дорогу из Кировской области в Марий Эл отремонтировали впервые за 15 лет

Подрядчик укрепил обочины и уложил новое покрытие. Фото: kirovreg.ru

В Санчурском округе отремонтировали участок дороги Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл.

Протяженность участка - 2,6 километра. Работы прошли по нацпроекту БКД, - пишут в правительстве Кировской области.

Участок не ремонтировали предыдущие 15 лет, дорога была разбита. Подрядчик работал здесь с мая, объект сдан на три месяца раньше срока.

Бригады фрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Обочины укрепили щебнем, нанесли разметку.

По БКД также ремонтируют три участка дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Общая протяженность - 18,5 км. Срок сдачи - август.