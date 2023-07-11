1,3 тонны опасных отходов вывезли на утилизацию из Кирова

Лампочки, батарейки, термометры нельзя просто выкинуть в мусорку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

800 килограммов люминесцентных ламп и энергосберегающих лампочек, а также 500 килограммов использованных батареек вывезли из Кирова за первое полугодие 2023. Об этом сообщают в Первомайском теруправлении.

Ртутьсодержащие отходы относят к I-II классам опасности, они наносят серьезный ущерб природе. Такой мусор нужно перерабатывать только по специальной технике.

С 1 марта 2022 года ИП и юрлица передают ртутьсодержащие лампы, батарейки, ртутные термометры «Федеральному экологическому оператору». За жителей многоквартирных домов это должны делать УК.

Детали можно уточнить по номеру (8332) 35-39-02.