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НовостиОбщество11 июля 2023 7:08

1,3 тонны опасных отходов вывезли на утилизацию из Кирова

Это данные за первое полугодие
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Лампочки, батарейки, термометры нельзя просто выкинуть в мусорку

Лампочки, батарейки, термометры нельзя просто выкинуть в мусорку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

800 килограммов люминесцентных ламп и энергосберегающих лампочек, а также 500 килограммов использованных батареек вывезли из Кирова за первое полугодие 2023. Об этом сообщают в Первомайском теруправлении.

Ртутьсодержащие отходы относят к I-II классам опасности, они наносят серьезный ущерб природе. Такой мусор нужно перерабатывать только по специальной технике.

С 1 марта 2022 года ИП и юрлица передают ртутьсодержащие лампы, батарейки, ртутные термометры «Федеральному экологическому оператору». За жителей многоквартирных домов это должны делать УК.

Детали можно уточнить по номеру (8332) 35-39-02.