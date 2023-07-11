Новая схема развода: мошенники зовут «на личный прием в Центробанк»

Если вы не записывались на прием сами - игнорируйте письма и звонки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники освоили новую тактику обмана кировчан. Если раньше они представлялись сотрудниками Банка России и звонили якобы из этого учреждения, то теперь еще и отправляют на электронную почту приглашения на личный прием в ЦБ.

- Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, - предупреждают в отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России. - В них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания. Мошенники с помощью подмены электронного адреса указывают в качестве отправителя домен Банка России cbr.ru. Из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловку.

После отправки письма аферисты могут позвонить потенциальной жертве и под разными предлогами выманить данные банковской карты и смс-код либо убедить перевести деньги на «безопасные счета».

Если вы сами не записывались на прием в Банк России, но получили приглашение - проигнорируйте его. Для любых уточнений звоните по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (номер 300 с мобильного).