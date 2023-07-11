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НовостиОбщество11 июля 2023 6:20

Уроки НВП вернут в кировские школы с 1 сентября

По словам главы региона, «решение, в общем, принято»
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
«Это общероссийская тенденция» - Соколов

«Это общероссийская тенденция» - Соколов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в кировские школы вернут уроки начальной военной подготовки (НВП). По словам губернатора Соколова, это общероссийская тенденция и «решение, в общем, принято».

- У нас много патриотических клубов, но необходима системная работа по обучению преподавателей, которые могли бы работать с детьми, - сказал Александр Валентинович на правительственной планерке.

Министерству образования, институту развития образования и ВятГУ поручено «быстро сделать программу». Доложить о том, как продвигается дело, ответственные должны на следующей неделе.

- Понятно, что сейчас учителей НВП нет, - заключил глава региона. - Но ребята приходят из армии, есть ветераны, руководители патриотических объединений.