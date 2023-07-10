Рекультивация свалки на берегу реки Засора почти завершена

Параллельно свалки убирают в Кирове и Омутнинске. Фото: kirovreg.ru

В Малмыже рекультивируют две свалки. Работы на той, что расположена у реки Засора, практически завершены.

По данным минохраны окружающей среды Кировской области, объект сравнительно невелик (2,2 тысячи кубов). Но это стихийная свалка, куда люди просто сносили мусор. Поэтому отходы решили вывозить, а не рекультивировать на месте.

На работы дали 6,5 миллиона рублей. Срок сдачи - ноябрь, но подрядчик уже вывез большую часть мусора, вырубил старые деревья. Осталось расчистить освобожденный участок.

Напомним, параллельно рекультивируют свалки в Кирове и Омутнинске.

Ранее мы писали о проекте расчистки русла Хлыновки и оборудования новых зон отдыха на берегах.