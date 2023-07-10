7,6 млн рублей выделили на проект капремонта Дворца творчества - Мемориала

После работ здание должно эксплуатироваться еще 50 лет. Фото: ВХМ

Дворец творчества - Мемориал будут капитально ремонтировать. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Подрядчик, победивший в конкурсе, за 7,6 миллиона рублей (максимальная начальная цена, которая может снизиться) разработает проект работ. Сначала компании предстоит обследовать грунты основания и фундамент здания, продумать усиление и восстановление поврежденных строительных конструкций, капремонт внутренней отделки здания.

Необходимо будет обновить системы отопления, водоснабжения и вентиляции, а также сценическое и музыкальное оборудование. При этом заказчик требует сохранить общую стилистику интерьеров. Кроме того, после капремонта здание должно эксплуатироваться 50 лет до следующего ремонта.

Срок разработки и сдачи проекта - 15 декабря 2023 года. Проект ремонта фасада, кровли, окон и витражей будет выполнен отдельно.