3,5 тысячи кировчан займутся уходом за инвалидами и пенсионерами

Учиться зовут в Кировский медколледж по бесплатной программе. Фото: kirovreg.ru

С 2019 года в Кировской области работает система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Она инициирована по федеральному проекту «Старшее поколение».

К концу нынешнего года планируют подготовить более 3,5 тысячи квалифицированных специалистов (помощников по уходу) по всему региону. Каждый из них после психологического тестирования бесплатно учится на кафедре сестринского дела Кировского медколледжа. Программа обучения бесплатная, она разработана специально под систему долговременного ухода.

Помощником может стать любой желающий, включая граждан, ухаживающих за лежачими родственниками. Достаточно пройти обучение, стажировку и официально устроиться, чтобы получать зарплату, - уточняют в правительстве Кировской области.

Задать вопросы об обучении, трудоустройстве и всей системе ухода кировчане могут в комплексные центры соцобслуживания на местах либо по номеру 8-800-2000-122.