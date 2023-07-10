Кировская организация продавала налимов под видом щуки

Подозрительная рыба попала в магазины не только Кирова, но и других городов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове продавали подозрительную рыбу. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Специалисты проверили работу ООО «Артель», занимающегося оптовой торговлей мороженой рыбой в Кирове. В июне организация приобрела 100 кг мороженой воблы, а после через инвентаризацию увеличила ее количество во ФГИС «Меркурий» на 900 кг без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Без них же часть партии продали в Пермь.

Еще ранее, в апреле, компания закупила 83 кг мороженого налима, затем изменила наименование на щуку и также без оформления документов прибавила вес продукции на 7920 кг. Часть этой «щуки» оказалась в магазинах Сыктывкара и Лысково, на продуктовом складе в Челябинске и рыбоперерабатывающих предприятий Кирово-Чепецка и Саратова.

- Данные действия не позволяют осуществить прослеживаемость реализованной продукции, подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест выхода, - пояснили в ведомстве.

Организации объявили предостережение. Уполномоченному лицу, допустившему нарушение, приостановили доступ в «Меркурий» на три месяца.