11 июля кировчане смогут увидеть сближение Луны и Юпитера

Увидеть сближение светил можно будет ночью со вторника на среду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Небесное явление можно будет наблюдать в ночь со вторника 11 июля на среду 12 июля. Об сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Увидеть одновременно Луну и Юпитер можно будет в бинокль или небольшой телескоп. Причем даже с помощью бинокля получится рассмотреть моря и крупные кратеры Луны, а также четыре спутника Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Последние также красиво выстроятся попарно друг над другом.

Время наблюдений - с 23.30 до 02.00. Смотреть необходимо над северо-восточной частью горизонта. Следующее сближение Луны и Юпитера состоится 7 и 8 августа.