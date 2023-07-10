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НовостиОбщество10 июля 2023 12:14

11 июля кировчане смогут увидеть сближение Луны и Юпитера

Для наблюдений потребуются бинокль или небольшой телескоп
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Увидеть сближение светил можно будет ночью со вторника на среду.

Увидеть сближение светил можно будет ночью со вторника на среду.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Небесное явление можно будет наблюдать в ночь со вторника 11 июля на среду 12 июля. Об сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Увидеть одновременно Луну и Юпитер можно будет в бинокль или небольшой телескоп. Причем даже с помощью бинокля получится рассмотреть моря и крупные кратеры Луны, а также четыре спутника Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Последние также красиво выстроятся попарно друг над другом.

Время наблюдений - с 23.30 до 02.00. Смотреть необходимо над северо-восточной частью горизонта. Следующее сближение Луны и Юпитера состоится 7 и 8 августа.