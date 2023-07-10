Стали известны подробности смертельного пожара в квартире на Октябрьском проспекте

Сотрудники Следкома разбираются в произошедшем. Фото: СУ СКР по Кировской области

Стали известны подробности смертельного пожара в многоэтажке на Октябрьском проспекте. Их сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Как установило ведомство, погибший - 46-летний мужчина. Пожар в квартире произошел из-за загоревшегося дивана. По предварительным данным, причиной тому могла стать неосторожность при курении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как мы сообщали ранее, пожар в доме на Октябрьском проспекте произошел 8 июля. Из многоэтажки эвакуировали 20 человек. Для тушения привлекались два пожарных расчета.