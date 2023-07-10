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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:58

Стали известны подробности смертельного пожара в квартире на Октябрьском проспекте

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного пожара в Кирове
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сотрудники Следкома разбираются в произошедшем. Фото: СУ СКР по Кировской области

Сотрудники Следкома разбираются в произошедшем. Фото: СУ СКР по Кировской области

Стали известны подробности смертельного пожара в многоэтажке на Октябрьском проспекте. Их сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Как установило ведомство, погибший - 46-летний мужчина. Пожар в квартире произошел из-за загоревшегося дивана. По предварительным данным, причиной тому могла стать неосторожность при курении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как мы сообщали ранее, пожар в доме на Октябрьском проспекте произошел 8 июля. Из многоэтажки эвакуировали 20 человек. Для тушения привлекались два пожарных расчета.