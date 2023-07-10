За три дня в Кировской области задержали 35 пьяных водителей

Автоинспекторы также задержали 16 бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

За три дня с 7 по 9 июля на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП, в которых пострадали 17 человек. Шесть аварий произошли в Кирове, шесть - в районах региона: Котельничском, Кирово-Чепецком, Слободском, Пижанском, Кильмезском, Лузском, Свечинском.

За минувшие выходные в результате «сплошных проверок» автоинспекторы задержали 35 пьяных водителей. Кроме того, им попались 16 бесправников. Всего за этот период удалось пресечь 477 нарушений ПДД.

Госавтоинспекция напоминает: вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. В случае повторного нарушения водителю грозит уже уголовная ответственность.