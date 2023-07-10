В Кировской области создали «горячую линию» по вопросам приема в колледжи и техникумы

«Горячая линия» работает в будние дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на «горячей линии» работают специалисты отдела профессионального образования. Абитуриенты и их родители смогут узнать ответы на вопросы о сроках приема документов и зачисления, а также условиях поступления в областные колледжи и техникумы.

Телефон «горячей линии»: общий номер: 27-27-34, доб. 3434, 3433, 3432 (пн-чт с 09.00 до 18.00, пт - с 09.00 до 17.00). Перерыв на обед: с 12.30 до 13.18.

Кроме того, в Вятском автомобильно-промышленном колледже работает «горячая линия» для оперативного консультирования по вопросам приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Телефон: (83361) 2-76-70 (в рабочие дни с 08.00 до 16.30).