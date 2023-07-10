В Кировской области ветеринарам поднимут зарплату до среднего по региону уровня

Зарплату специалистам повысят в целях устранения нехватки кадров. Фото: Даниил ОПАРИН

Как стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова, в Кировской области сняли ограничения по гриппу птиц. Все очаги заболевания ликвидированы. Ветспециалисты привили всю птицу в домашних хозяйствах, проводили исследования, уничтожали павших пернатых. При этом в регионе сейчас наблюдается нехватка работников - из-за низкой зарплаты.

Александр Соколов заметил, что Кировская область была отмечена федерацией за оперативную и эффективную работу по ликвидации гриппа птиц, однако проблему нехватки кадров необходимо решать.

- Я принял решение о поэтапном повышении заработной платы государственным ветеринарным специалистам до уровня средней по региону, - заявил глава региона.