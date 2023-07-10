В Кировской области за три дня утонули четыре человека

Происшествия случились на реках и водоемах региона. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Как сообщили в региональном УМВД, первый инцидент случился в пятницу, 7 июля. В Вятке в районе деревни Ключи Нолинского района утонул 19-летний молодой человек. Его тело нашли и извлекли из воды.

8 июля произошло сразу два несчастных случая. В деревне Беляевской Слободского района около 17 часов утонул 56-летний мужчина, купавшийся в пруду. Об этом рассказали его друзья, с которыми он приехал из Слободского отдохнуть на природе. Тело пока не нашли.

В тот же день в реке Большая Кокшага утонула 47-летняя женщина. Она выпала из лодки, в которой плыла по водоему. Ее тело нашли.

Последний случай произошел в Омутнинске 9 июля. Во время катания на лодке по Песчанке перевернулся и утонул 33-летний мужчина. Его тело пока не найдено.

Кировчан просят строго соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде.