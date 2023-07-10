Кировчанина осудят за создание «фирмы-однодневки»

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировской области выявили незаконно зарегистрированную «фирму-однодневку». Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
Как установило ведомство, в октябре 2022 года кировчанин незаконно образовал ООО «М». Сам он не собирался ею руководить - лишь являться номинальным директором. Подобные аферы проворачивают для отмывания доходов. Как пояснили в прокуратуре - «альтернативная схема обналичивания денежных средств».
Ведомство направило результаты проверки в следственные органы. В результате по факту незаконного использования документов для создания юрлица возбудили уголовное дело. Ведется расследование.