Кировчанина осудят за создание «фирмы-однодневки»

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области выявили незаконно зарегистрированную «фирму-однодневку». Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило ведомство, в октябре 2022 года кировчанин незаконно образовал ООО «М». Сам он не собирался ею руководить - лишь являться номинальным директором. Подобные аферы проворачивают для отмывания доходов. Как пояснили в прокуратуре - «альтернативная схема обналичивания денежных средств».

Ведомство направило результаты проверки в следственные органы. В результате по факту незаконного использования документов для создания юрлица возбудили уголовное дело. Ведется расследование.