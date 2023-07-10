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НовостиОбщество10 июля 2023 8:06

Гостехнадзор Кировской области возглавил Эдуард Бобров

На должность его назначили 10 июля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее Эдуард Бобров исполнял обязанности руководителя Гостехнадзора. Фото: kirovreg.ru

Ранее Эдуард Бобров исполнял обязанности руководителя Гостехнадзора. Фото: kirovreg.ru

10 июля Эдуарда Боброва назначили на должность начальника госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области. О кадровых изменениях стало известно на еженедельной планерке у губернатора.

- Эдуард Юрьевич, сфера для вас не новая, весь ваш трудовой путь сопряжен с этим направлением работы. Вы человек опытный, поэтому успехов в работе, - сказал Александр Соколов.

Отметим, что ранее Бобров исполнял обязанности руководителя ведомства - до середины марта 2023 года. До этого главой Гостехнадзора порядка 30 лет являлся Николай Сбоев, весной ушедший на пенсию.