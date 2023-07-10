В Слободском трехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Следственный комитет по Кировской области, трагедия произошла вечером 8 июля. По предварительным данным, ребенок навалился на москитную сетку, и та не выдержала. Мальчик выпал с высоты четвертого этажа и скончался от полученных травм.

По факту несчастного случая проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Кировчан в очередной раз просят внимательно следить за своими детьми. Не оставляйте их даже ненадолго без присмотра в комнатах с открытыми окнами, особенно если там установлены москитные сетки. Дети опираются на них, веря в их надежность, и в большинстве случаев выпадают вместе с сетками.