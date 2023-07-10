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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:00

В Слободском трехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна

По факту трагедии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Следственный комитет по Кировской области, трагедия произошла вечером 8 июля. По предварительным данным, ребенок навалился на москитную сетку, и та не выдержала. Мальчик выпал с высоты четвертого этажа и скончался от полученных травм.

По факту несчастного случая проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Кировчан в очередной раз просят внимательно следить за своими детьми. Не оставляйте их даже ненадолго без присмотра в комнатах с открытыми окнами, особенно если там установлены москитные сетки. Дети опираются на них, веря в их надежность, и в большинстве случаев выпадают вместе с сетками.