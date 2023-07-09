В программе запланированы традиционные соревнования по огуречному хрусту и дегустация овощей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове перенесли фестиваль «Истобенский огурец». Праздник должен был состояться на сегодня, 7 июля, однако его перенесли - по вполне понятным причинам. Об этом сообщает паблик «Пешеходная Спасская».

- Сообщаем вам, что «Истобенский огурец» мы переносим на 16 июля! Сегодня у нас нет погодной стабильности, а фестиваль интересный и хочется нам принять этот фестиваль подобающе! - пишут организаторы.

В рамках фестиваля зрители поучаствуют в мастер-классах и играх для взрослых и детей, увидят выступление творческого ансамбля. В программе также запланированы традиционные соревнования по огуречному хрусту и дегустация овощей.