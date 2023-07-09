Школьник из Кирова оценил онлайн-город «Профиград»

Все активности на платформе доступны для изучения. Фото: kirovreg.ru

В России создали первый онлайн-город - «Профиград». Его запустили на специальной платформе в рамках проекта «Билет в будущее». Участие в развитии виртуального города смогли принять и кировские школьники. Своим мнением поделился один из них, Максим Караваев.

- Запуская платформу, видишь карту с районами Профиграда. У каждого участника есть возможность посмотреть информационные видеоролики, пройти тест, который помогает определить, к какому типу профессий у тебя есть способности, можно просмотреть варианты профессий, которые подходят именно тебе, в процентном соотношении, - рассказал школьник.

В особенности юному кировчанину понравилась «Примерочная профессий». В ней можно пройти небольшой тест, и в зависимости от ответов получить наиболее подходящую специальность.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, проект будет развиваться и впредь. Сейчас в нем есть девять районов. Все тесты и материалы доступны для изучения на платформе.