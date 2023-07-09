В Кировской области трудятся более 100 соцработников-мужчин

Евгений Быстров, специалист по соцработе в Русско-Турекском доме-интернате, работает в этой должности не так давно, но свое дело любит. Фото: kirovreg.ru

Считается, что профессия социального работника скорее женская, однако в последнее время в нее приходит все больше представителей «сильного пола». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас в Кировской области их уже более ста.

Так, например, в Русско-Турекском доме-интернате трудится специалист по социальной работе - Евгений Быстров. Для подопечных он организует игры, спортивные соревнования, походы и другие реабилитационные мероприятия. По словам самого наставника, в этой должности он работает не слишком давно, но чувствует, что это именно то, чем он хочет заниматься.

Все жители Кировской области, желающие помогать людям и передавать им знания и навыки, могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или по телефону горячей линии 8-800-2000-122.