В Кирове неизвестные вломились в чужую квартиру через окно и избили мужчину

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в областном управлении Росгвардии, инцидент произошел на днях около пяти утра. К патрулю росгвардейцев обратилась женщина, рассказавшая, что неизвестные взломали окно ее квартиры в доме на Свердлова и избили ее сына. Правоохранители вызвали медиков для пострадавшего, уточнили приметы нападавших и принялись их искать.

На Северной Набережной им встретился парень, схожий по приметам с одним из разыскиваемых. Он катил с собой мотоцикл без госномеров. Увидев патрульный автомобиль, молодой человек бросил «железного коня» и попытался скрыться, вследствие чего был задержан.

Как и ожидалось, документов на транспорт у него не оказалось, и мотоцикл изъяли. 18-летнего задержанного доставили в отдел полиции для уточнения всех обстоятельств.