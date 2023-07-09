10 июля кировчане останутся без горячей воды

Горячую воду отключат из-за гидравлических испытаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десятки кировчан останутся без горячей воды на неделю с 10 июля. Об этом сообщает официальный портал hot-water-kirov.ru.

С 10 до 16 июля горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:

- Химический, 6, 8;

- Ананьинская, 3;

- Родниковская, 2;

- пер. Родниковый, 8;

- Искожевский, 3, 5, 6, 8;

- Карла Маркса, 3, 5, 7, 9, 13;

- Октябрьский проспект, 30, 30а, 32, 34;

- Заводская, 4, 6, 6а, 6/1, 6/2, 10, 16;

С 10 по 17 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

- Октябрьский проспект, 7, 8, 10, 9, 4, 3, 5, 6, 14а, 14б, 12, 14, 16;

- Подгорная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 11;

- Свердлова, 23, 25, 27, 27а, 5а, 7а, 8а, 9б, 13а, 14а, 18а, 18б, 19, 25а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 22б, 22, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 11, 15а, 1, 3;

- Вершининский, 1, 1/1, 3, 4, 5, 7;

- Северная Набережная 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1;

- Макаренко, 1, 2, 5, 10, 9, 6, 8, 11;

- Олега Кошевого, 2, 4, 12, 1,1а, 9;

- Сутырина, 1, 3, 12, 14, 18, 20;

- Шаляпина, 1, 3, 3а, 2, 2а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8;

- пер. Курагинский, 2, 3, 5.

Полный список адресов в Кирове, где не будет горячей воды в июле 2023, можно посмотреть здесь.