10 июля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

В некоторых домах электричества не будет на протяжении всего рабочего дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале новой рабочей недели десятки кировчан останутся без электричества. О плановых отключениях 10 июля в Кирове сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования. Сроки отсутствия ресурса составят от двух до девяти часов. Под отключения попадут жители домов по улицам Сурикова, Чапаева, Газетного переулка, Романа Ердякова, а также нескольких улиц в Нововятске.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что мероприятия проводятся для повышения качества энергоснабжения и предупреждения аварийных отключений в будущем.

График отключения электричества 10 июля 2023 года в Кирове можно посмотреть здесь либо на скриншоте ниже.