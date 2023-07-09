Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2023 7:47

10 июля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся десятки жителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В некоторых домах электричества не будет на протяжении всего рабочего дня.

В некоторых домах электричества не будет на протяжении всего рабочего дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале новой рабочей недели десятки кировчан останутся без электричества. О плановых отключениях 10 июля в Кирове сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования. Сроки отсутствия ресурса составят от двух до девяти часов. Под отключения попадут жители домов по улицам Сурикова, Чапаева, Газетного переулка, Романа Ердякова, а также нескольких улиц в Нововятске.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что мероприятия проводятся для повышения качества энергоснабжения и предупреждения аварийных отключений в будущем.

График отключения электричества 10 июля 2023 года в Кирове можно посмотреть здесь либо на скриншоте ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru