Кировчане могут посмотреть трансляции культурных событий на федеральном портале

На сервисе имеются трансляции спектаклей кировских театров. Фото: Антон МАМАЕВ.

Портал «Культура.РФ» представляет выбор мероприятий в афише, новости из мира культуры, тематические материалы и спецпроекты к значимым датам и событиям. Кроме того, он ежедневно проводит более 30 трансляций из учреждений по всей стране. На портале также есть фильмы, лекции, спектакли и концерты. Весь контент бесплатный.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, среди них есть и те, что проходят в Кировской области. Так, например, на сервисе доступны спектакли театров - кукольного, драматического, на Спасской. Зрители также могут посмотреть запись премьеры пьесы «Циолковский», прошедшей в кировском музее имени знаменитого ученого.

- Министерство культуры РФ открыло прием новых заявок на проведение онлайн-трансляций. А это значит, что еще больше интересных постановок нашего региона смогут увидеть в любом уголке мира, - добавили в областном правительстве.