В Кировской области организуют гуманитарные миссии из родственников участников СВО

Вопрос обсудили на встрече Александра Соколова с родственниками военнослужащих. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, вопрос обсудили на встрече губернатора Александра Соколова с семьями участников СВО. Они и обратились с этой инициативой. Глава региона одобрил идею организовать гуманитарные миссии в прифронтовые госпитали и на подшефные территории.

- Сегодня каждый желающий может стать волонтером в госпиталях, присоединиться к работам по восстановлению разрушенных городов. К тому же, мы взяли шефство над Веселовским районом Запорожской области, где требуется любая помощь, - прокомментировал губернатор.

Он также добавил, что всю необходимую информацию о том, как помочь кировским военнослужащим и жителям новых регионов, можно получить в фондах «За Вятку» и «Защитники Отечества».