Ливни, град, сильный ветер: в Кировской области объявили метеопредупреждение

Кировчан просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области объявили метеопредупреждение. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным Кировского ЦГМС, вечером 8 июля и ночью 9 июля местами по области и в Кирове ожидаются грозы и ливни, также возможен град. Синоптики предупреждают о порывах ветра, которые могут составить до 12-17 м/с.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными. При сильном ветре по возможности не покидайте здание, не оставляйте детей без присмотра. На улице не прячьтесь около стен домов, на остановках, у рекламных щитов, деревьев и недостроев. Не подходите к к оборвавшимся электропроводам и не стойте под линией электропередач - при сильном ветре это смертельно опасно.

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