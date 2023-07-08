В Кирове в многоэтажке на Октябрьском проспекте произошел смертельный пожар

Для тушения привлекли два пожарных расчета.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кирове произошел пожар в квартире многоэтажки. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.
Несчастный случай произошел сегодня, 8 июля. Огонь вспыхнул в квартире дома №34 по Октябрьскому проспекту. Для ликвидации происшествия привлекались два пожарных расчета. Из многоэтажки эвакуировали 20 человек.
В итоге пламя удалось потушить. По данным ведомства, во время пожара погиб один человек. Вероятно, он находился в квартире, где произошло возгорание. Сейчас уточняются все причины и обстоятельства случившегося.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.