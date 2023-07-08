Александр Соколов наградил семью из Белой Холуницы медалями «За любовь и верность»

Фестиваль прошел 8 июля, в День семьи, любви и верности. Фото: kirovreg.ru

8 июля в Белой Холунице прошел межрегиональный арт-фестиваль «REMESLO». Праздник открыл губернатор Александр Соколов, поздравив гостей с Днем семьи, любви и верности.

В рамках фестиваля глава региона наградил медалями «За любовь и верность» семью Васильевых из Белой Холуницы - Андрея Борисовича и Любовь Юрьевну. Оба работают в сфере образования уже много лет: педагогический стаж Любови Васильевой составляет уже более 30 лет. Старший сын, Александр, с 2020 года служит по контракту в миротворческих войсках, а сейчас находится в зоне спецоперации.

Добавим также, что фестиваль проводится в Кировской области с 2015 года и состоялся уже в девятый раз. В 2022 году его признали одним из лучших по итогам XI Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2022». В текущем году фестиваль собрал гостей из Кирова, Белой Холуницы, Республики Коми, Москвы, Пермского края и других регионов России.