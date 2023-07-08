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НовостиОбщество8 июля 2023 10:25

Стали известны главные проблемы, волнующие жителей Кировской области

Жителей Кировской области больше всего волнует состояние дорог, благоустройство и вопросы ЖКХ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Чаще всего на дороги жаловались жители Кирово-Чепецкого, Вятскополянского, Оричевского района и областного центра.

Чаще всего на дороги жаловались жители Кирово-Чепецкого, Вятскополянского, Оричевского района и областного центра.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны топ-5 проблем, волнующих жителей Кировской области. Об этом сообщает Центр управления регионом.

С 30 июня по 6 июля система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 1388 обращений. Большинство из них - 439 - посвящены состоянию дорог области. Чаще всего такие обращения поступали от жителей Кирово-Чепецкого, Вятскополянского, Оричевского района и областного центра.

На втором месте оказались вопросы по благоустройству (334). В частности, жители просят уничтожить борщевик. На третьем месте расположились вопросы ЖКХ - всего 118. В основном они связаны со сроками отключения горячей воды.

На четвертом и пятом месте - обращения по общественному транспорту и образованию в регионе. Их оказалось 73 и 61 соответственно.