В Кировской области усиливают меры по противодействию коррупции

В регионе прорабатываются дополнительные меры реагирования на факты коррупции среди служащих. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области решили повышать эффективность мер по противодействию коррупции. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этих целях реализуется специальная программа. Ее ответственным исполнителем назначено управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и правительства Кировской области.

Для повышения эффективности программы в нее внесли ряд изменений. Так, будут следить за изменениями антикоррупционного законодательства РФ. Кроме того, планируется тщательнее проверять сведения о близких родственниках государственных и муниципальных служащих, а также их связи с коммерческими организациями, в том числе при проведении закупок. Продолжится выявление конфликта интересов в закупочной и иной деятельности.