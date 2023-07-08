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НовостиОбщество8 июля 2023 9:28

В Кировской области усиливают меры по противодействию коррупции

Для этого в регионе реализуется специальная программа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В регионе прорабатываются дополнительные меры реагирования на факты коррупции среди служащих.

В регионе прорабатываются дополнительные меры реагирования на факты коррупции среди служащих.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области решили повышать эффективность мер по противодействию коррупции. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этих целях реализуется специальная программа. Ее ответственным исполнителем назначено управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и правительства Кировской области.

Для повышения эффективности программы в нее внесли ряд изменений. Так, будут следить за изменениями антикоррупционного законодательства РФ. Кроме того, планируется тщательнее проверять сведения о близких родственниках государственных и муниципальных служащих, а также их связи с коммерческими организациями, в том числе при проведении закупок. Продолжится выявление конфликта интересов в закупочной и иной деятельности.