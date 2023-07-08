Еще 5 улиц доремонтировали в Кирове

ГДМС отремонтировал дороги и остановки, сделал съезды и нанес разметку. Фото: киров.рф

В пятницу, 7 июля, в Кирове приняли еще 5 улиц, отремонтированных по нацпроекту БКД.

В сумме с начала сезона работы завершили на 14 участках. Всего в плане-2023 их 45.

ГДМС отремонтировал дороги на улицах Чистопрудненской, Юбилейной, Западной и Островского, а также на проезде Свердлова. Плюсом привели в порядок остановки, нанесли осевую разметку и обустроили съезды во дворы.

На сегодня в работе у подрядчиков остаются 24 улицы. На Воровского и Свободы ремонт только начинается.

Основную часть работ планируют завершить в сентябре. При этом в администрации Кирова заверяют, что ремонты идут по графику.