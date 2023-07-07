Еще 12 кировчан заболели энцефалитом

При этом уже месяц активность клещей идет на спад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю (26 июня - 2 июля) 1 032 жителя Кировской области обратились в больницы с жалобами на укусы клещей. 137 из них - дети (13,3%).

Еще у 12 кировчан за неделю диагностировали клещевой вирусный энцефалит, среди них 2 ребенка. Клещевым боррелиозом заболели 24 человека, в том числе 3 ребенка.

Уже 15 911 кировчан пострадали от присасывания клещей. Это на 30% выше среднего многолетнего значения. Случаев энцефалита в нынешнем году 47, боррелиоза - 149.

При этом уже четыре недели сохраняется тенденция снижения активности клещей, - уточняют в управлении Роспотребнадзора по Кировской области.