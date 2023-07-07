Самый короткий кировский брак-2022 продлился всего 6 недель

Правда, разводов все же стало меньше по сравнению с 2021-м Фото: Иван МАКЕЕВ

7 541 пара зарегистрировала отношения в Кировской области за 2022 год - на 20,8% чем за 2021-й. Больше всего свадеб пришлось на сентябрь (984). Статистику ко Дню семьи, любви и верности публикует Кировстат.

Чаще всего в брак вступали женщины 21-27 лет и мужчину 23-32 лет. Отношения зарегистрировали также 435 кировчан моложе 20 лет и 423 жителя региона старше 60 лет. Примерно для трети мужчин и женщин брак, заключенный в 2022-м, был уже не первым.

Разводов зарегистрировано 5 105 - на 3,1% меньше, чем в 2021-м. 169 пар прожили вместе меньше года, а самый короткий брак и вовсе был расторгнут через полтора месяца.