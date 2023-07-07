В Кирове оштрафовали мобильного оператора за пропуск трафика из-за рубежа

Звонки использовались в деятельности мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один из мобильных операторов, работающих в Кирове, наказан за пропуск иностранного звонка.

Компания пропустила в свою сеть трафик из другого государства, но с номером российской системы. Этот подменный номер использовали для дистанционного мошенничества и обмана граждан.

Было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи).

В итоге оператору назначили 300 тысяч рублей штрафа, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Ранее в полиции назвали три программы, особенно популярные у дистанционных мошенников.