Поймали по пути к «закладке»: парень хотел заработать на продаже наркотиков, но не получилось

Следователи уже передали дело в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СКР по Кировской области завершено расследование дела 19-летнего кировчанина. Его обвиняют в попытке сбыта партии наркотиков через интернет в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, парень решил заработать на распространении наркотических средств. Сообщник через интернет передал ему данные о местонахождении оптового тайника с запрещенными веществами.

Обвиняемый приехал на место и стал искать тайник. В этот момент его и поймали полицейские. Уже после этого тайник был найден, а наркотики - изъяты.

- Преступная деятельность молодого человека не была доведена до конца по независящим от него обстоятельствам, - отмечают в Следкоме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.