29 человек пострадали: водитель признал вину в резонансном ДТП

Автобус врезался в ЛЭП на улице Производственной. Фото: УМВД России по Кировской области

СУ УМВД России по Кировской области завершено расследование дела о ДТП, произошедшем 27 апреля.

В тот день на улице Производственной водитель автобуса № 38 выбрал скорость, «не обеспечившую ему возможность постоянного контроля над движением транспортного средства». В какой-то момент он отвлекся от управления, автобус влетел в столб с ЛЭП. Пострадали сам водитель и 28 пассажиров, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.

Дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ - водителя обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Вину мужчина 1957 года рождения признал.

Дело с обвинительным заключением передали в прокуратуру для утверждения.