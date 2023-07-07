Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:04

Сбил насмерть. В Юрьянском районе пенсионер погиб под колесами КАМАЗа

Пенсионер погиб в ДТП с КАМАЗОМ в Юрьянском районе
Анастасия Николаенко
Детали трагедии сейчас выясняюют инспекторы. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Детали трагедии сейчас выясняюют инспекторы. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В четверг, 6 июля, в Кировской области произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около 16.00 на 8-м км трассы «Вятка» в Юрьянском районе. По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ, сбил 81-летнего пешехода. Пенсионер от полученных травм скончался.

Сейчас инспекторы выясняют все детали и причины инцидента.

Ранее мы сообщили о завершении расследования обстоятельств ДТП с автобусом, где пострадали 29 человек.