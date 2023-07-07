Двоих кировских подростков не могут найти с мая

Если вы что-то знаете о судьбе пропавших - сообщите в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжаются поиски двух подростков. Девушку и молодого человека не видели с мая 2023 года.

Фото: ОРН «Первый»

15-летняя Истела Жукова пропала 30 мая. Девушка из Кирова. На вид 16-18 лет, рост 155-165 см. Худая, с карими глазами и черными волосами до плеч. Слева на носу – пирсинг. Была одета в черные кожанку, водолазку и длинную юбку.

Фото: ОРН «Первый»

Данных о судьбе 14-летнего Ильи Чекалкина нет с 8 мая. Парень из Уржума. На вид 15-16 лет, худой, ростом 170-175 см. Волосы темные, глаза карие. Был в черных кроссовках, темно-серой куртке с синими полосами, светло-серые штаны.

Если вы что-то знаете о судьбе этих подростков - сообщите в отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» или в полицию (02, 102).