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НовостиОбщество7 июля 2023 6:26

49 миллионов просят за ТЦ на улице Чапаева в Кирове

Площадь объекта - 746 квадратов
Петр МАКСИМОВ
Часть территории не застроена

Часть территории не застроена

Фото: Авито.

В Кирове продают двухэтажный ТЦ на Чапаева, 48а. Объявление опубликовано на «Авито».

Суммарная площадь - 746 квадратов. Часть помещений не занята, на остальных работают кафе и магазины. Плюсом есть свободная от застройки территория, на которой можно оборудовать автостоянку.

Объект расположен поблизости от железнодорожного вокзала и автовокзала.

За ТЦ просят 49 миллионов рублей (по 65,7 тысячи рублей за квадрат). Условие продажи - цессия (через договор уступки права требования).

Ранее на торги выставили ТРЦ «Jam Молл». Кроме того, продается торговый центр на перекрестке улицы Карла Маркса с Октябрьским проспектом.