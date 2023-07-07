49 миллионов просят за ТЦ на улице Чапаева в Кирове

Часть территории не застроена Фото: Авито.

В Кирове продают двухэтажный ТЦ на Чапаева, 48а. Объявление опубликовано на «Авито».

Суммарная площадь - 746 квадратов. Часть помещений не занята, на остальных работают кафе и магазины. Плюсом есть свободная от застройки территория, на которой можно оборудовать автостоянку.

Объект расположен поблизости от железнодорожного вокзала и автовокзала.

За ТЦ просят 49 миллионов рублей (по 65,7 тысячи рублей за квадрат). Условие продажи - цессия (через договор уступки права требования).

Ранее на торги выставили ТРЦ «Jam Молл». Кроме того, продается торговый центр на перекрестке улицы Карла Маркса с Октябрьским проспектом.