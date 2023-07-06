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НовостиПроисшествия6 июля 2023 13:34

На улице Щорса в Кирове умер мужчина

По данным СМИ, причиной смерти стало воздействие неустановленного вещества
Петр МАКСИМОВ
Данные о ЧП проверили следователи

Данные о ЧП проверили следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Кирове, на улице Щорса, скончался мужчина.

По версии родственников, 32-летний Д. гулял, около 4 часов утра ему стало плохо. Мужчина попросил помощи у прохожих, те испугались и вызвали полицию. Сотрудники ППС применили силу и наручники к прохожему с признаками наркотического опьянения, чтобы он не навредил себе и окружающим. На место происшествия вызвали «скорую», но до приезда кареты мужчина не дожил, - пишет «Место происшествия».

Следком начал проверку, но нарушений в действиях сотрудников полиции не выявил. В возбуждении уголовного дела отказано. По мнению эксперта, причиной смерти стало неустановленное вещество.

Ранее мы рассказывали о кировчанине, забившем соседа за шумную вечеринку.