В Кирове на двух перекрестках в течение нескольких дней не будут работать светофоры

Регулировщики будут отключены в течение нескольких дней. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кирове на двух перекрестках временно отключат светофоры. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

Отключения связаны с проведением ремонтных работ. Регулировщики не будут работать на следующих участках:

- перекресток Дзержинского и Луганской - 17, 18, 19 июля с 08.00 до 16.00;

- перекресток Сурикова и Некрасова - 13 июля с 11.00 до 17.00, 14 июля с 13.00 до 15.00.

В ведомстве напомнили, что на время отключения светофоров при проезде перекрестков водителям следует руководствоваться дорожными знаками приоритета.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на две недели перекрыли участок улицы Шорина.