В Кирово-Чепецке обнаружили нарушения в работе выставки животных

У некоторых животных не было доступа к воде, а время выставки значительно превысило максимально возможное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставку организовало ООО «ЭКСПОСИТИ» в чепецком ТЦ «Янтарь». Мероприятие проводится с 21 июня по 9 июля. Этот срок превышает максимально возможный - четыре календарных дня. Кроме того, животные могут находиться в месте проведения не более 12 часов.

Проверка также показала, что организатор не установил зоны с с укрытием и постоянным беспрепятственным доступом туда животных для укрытия от человека. У лемуров, дикобразов, коз, попугаев, обезьян и павлинов не оказалось постоянного доступа к свежей воде.

Управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК объявило организатору предостережение о недопустимости нарушений правил законодательства.