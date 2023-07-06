Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 12:23

В Кирово-Чепецке обнаружили нарушения в работе выставки животных

Организатору объявили предостережение
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
У некоторых животных не было доступа к воде, а время выставки значительно превысило максимально возможное.

У некоторых животных не было доступа к воде, а время выставки значительно превысило максимально возможное.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставку организовало ООО «ЭКСПОСИТИ» в чепецком ТЦ «Янтарь». Мероприятие проводится с 21 июня по 9 июля. Этот срок превышает максимально возможный - четыре календарных дня. Кроме того, животные могут находиться в месте проведения не более 12 часов.

Проверка также показала, что организатор не установил зоны с с укрытием и постоянным беспрепятственным доступом туда животных для укрытия от человека. У лемуров, дикобразов, коз, попугаев, обезьян и павлинов не оказалось постоянного доступа к свежей воде.

Управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК объявило организатору предостережение о недопустимости нарушений правил законодательства.