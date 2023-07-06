В «Ласточке», идущей из Нижнего Новгорода в Киров, станет больше вагонов

В оба направления запланировано по 12 рейсов. Фото: kirovreg.ru

Вагонов в «Ласточке» сообщением Нижний Новгород - Киров станет больше. Об этом сообщают в ГЖД.

В июле состав будет сдвоенным. «Ласточка» № 720/719 будет выходить из «НиНо» 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 июля. Время отправления - 17.52, время прибытия в Киров - 22.51.

Из Кирова «Ласточка» отправится 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 июля в 06.21, прибытие в Нижний Новгород запланировано на 11.20.

Оформить билеты можно в ж/д кассах, на сайте ОАО РЖД и через приложение «РЖД пассажирам».