Кировским учителям к концу 2030 года планируют платить более 50 тысяч рублей в месяц

Рост доходов ожидается по итогам реализации муниципальной программы по развитию образования в Кирове. Фото: Даниил ОПАРИН

К 2030 году учителя в Кирове смогут получать более 50 тысяч рублей в месяц. Такие планы строят власти города.

На портале мэрии появилось постановление о внесении изменений в муниципальную программу по развитию образования в Кирове. Документ отражает ожидаемые конечные результаты реализации проекта.

Так, планируется, что к концу 2030 года зарплата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений вырастет до 52523,07 рубля. Доход работников муниципальных дошкольных учреждений достигнет отметки в 34780,6 рубля.

Отметим, что в январе 2023 года началась индексация зарплат педработников. По итогам их доходы увеличились на 11%. Подробности можно узнать здесь.