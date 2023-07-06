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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:46

В Кирове подростка отправили в воспитательную колонию за избиение и вымогательство

Ранее он уже был судим, и с учетом нового преступления ему отменили условное наказание
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Защита пыталась обжаловать приговор, но он остался в силе.

Защита пыталась обжаловать приговор, но он остался в силе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент произошел в одной из квартир дома по Московской, где подросток находился вместе со своим знакомым. Сговорившись, они решили выбить из хозяина дома немного денег.

Угрожая физической расправой и наседая с якобы имеющимся долгом, они потребовали 10 тысяч рублей. Свои слова вымогатели подкрепили делом, несколько раз ударив и гостеприимного хозяина, и его отца, находившегося в квартире. Им удалось в итоге заполучить всего одну тысячу рублей, с которой и скрылись. Однако нападавших все равно нашли.

Позднее выяснилось, что подросток уже был ранее судим - за угон автомобиля. С учетом нового преступления ему отменили условное наказание и назначили уже реальное - год лишения свободы в воспитательной колонии. Защита попыталась обжаловать приговор, однако решение суда осталось в силе.